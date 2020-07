Ook in Antwerpse Zoo en Planckendael draag je voortaan een mondmasker

In de Zoo van Antwerpen en het Mechelse dierenpark Planckendael is een mondmasker vanaf dit weekend overal verplicht. Tot nu toe was dat alleen in de gebouwen en op de drukste plaatsen het geval. De dierentuinen delen mondmaskers uit aan de ingang.

Vanaf dit weekend is het dragen van een mondmasker verplicht in de Zoo van Antwerpen en Planckendael. De dierenparken benadrukken dat afstand bewaren van andere bezoekers de regel blijft en er nog steeds met een beperkte capaciteit wordt gewerkt om drukte te vermijden. Er wordt ook her en der alcoholgel voorzien om de handen regelmatig te kunnen ontsmetten. De stad Antwerpen werkt intussen nog aan een lijst met plaatsen op het openbaar domein waar mondmaskers verplicht worden, zoals drukke winkelstraten en pleintjes. Op sociale media circuleerden al lijsten met straatnamen, maar die zijn volgens de stad inhoudelijk niet correct. Een mondmaskerplicht in de hele binnenstad, zoals in onder meer Mechelen en Lier, lijkt er niet meteen te komen. (Belga)