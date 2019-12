Deze grappige en hartverwarmende nieuwtjes zijn ons het afgelopen jaar niet ontgaan.

'Een degelijke maaltijd in een mooie omgeving geeft mensen hun waardigheid terug'

De Italiaanse sterrenchef Massimo Bottura kondigt de opening van een sociaal restaurant voor daklozen aan in Sydney. De man achter 's werelds beste restaurant in 2016 en 2018, de Osteria Francescana in Modena, baat sinds 2015 zogenaamde refettorio's uit in Milaan, Rio, Londen en Parijs, waar gekookt wordt met voedseloverschotten.

Attenborough on stage

Op dag vijf van het legendarische muziekfestival Glastonbury wordt Sir David Attenborough (93) op het hoofdpodium als een echte rockster onthaald. De internationaal gerespecteerde natuurdocumentairemaker komt de organisatie bedanken voor het op poten zetten van een plasticvrij festival. 'Dat zijn één miljoen plastic waterflesjes die niet door jullie werden opgedronken, bedankt!' zegt Attenborough tegen de festivalgangers, die hem bedelven onder luid gejoel.

© iStock

De kleine prins

Na maandenlang gissen krijgen bookmakers, gokkers en het Britse volk op 6 mei eindelijk de verlossende woorden te horen: 'Het is een jongen!' Prins Harry en actrice Meghan Markle, hertog en hertogin van Sussex, creëerden een waas van geheimzinnigheid rond de zwangerschap. Voor de tabloids dé gelegenheid om ordinair te speculeren. Van vegan dieet en genderneutrale babykamer tot het uiterlijk van de baby, die via zijn moeder Afro-Amerikaanse roots heeft, alles passeerde de revue. De kleine Archie Mountbatten-Windsor is de zevende in lijn voor de Britse kroon.

Vijf op een rij

Acht jaar geleden vluchtte Adut Akech met haar moeder van Zuid-Soedan naar Australië. Drie jaar later sleepte ze een modellencontract in de wacht. Nu is Akech 19 en vermeldt haar cv de cover van Vogue. Niet van één editie, maar die van de Britse, Italiaanse, Duitse, Australische én Japanse septembernummers. In Groot-Brittannië krijgt ze het gezelschap van Greta Thunberg, Jane Fonda en twaalf andere inspirerende vrouwen, eigenhandig gekozen door gasthoofdredacteur Meghan Markle.

Buzzword: vocadohand

Het zijn gevaarlijke tijden voor avocadofanaten. Jaarlijks zouden tot 8000 Amerikanen een ongeluk hebben door de vrucht, toont een studie aan. De meest voorkomende blessure: de avocadohand, waarbij ongelukkige hobbychefs zichzelf in de vingers snijden door de harde pit. Durf nu nog eens te zeggen dat millennials het niet moeilijk hebben.

© GF/Vogue

'BAFTA, thank you! I'm sorry I'm not there, it's for a good cause'

Elke vrijdag voert de 81-jarige Jane Fonda actie voor het klimaat, ook wanneer ze iets belangrijks op de agenda heeft staan, zoals het aanvaarden van een BAFTA-award. Bovenstaande komische en ultrakorte speech hield ze terwijl ze op 25 oktober (ondertussen al voor de vierde keer) gearresteerd en in handboeien weggevoerd werd.

Dans als kans

Nadat de video viraal is gegaan waarin de Brusselse Jeny Bonsenge (26) en de negenjarige Anae de ziel uit hun lijf dansen, worden ze door Meghan Markle getipt bij de Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres. Niet alleen nodigt die het dansende duo uit voor een liveperformance, ze stuurt de twee ook naar huis met elk 10.000 dollar op zak. 'Liefde kent geen kleur', zegt Jeny, die het geld zal investeren in haar eigen dansschool. Of hoe het internet soms ook ontzettend hartverwarmend kan zijn.