Weekendtip: retro shoppen bij De Kringwinkel

Je weet wat ze zeggen: alles komt terug. En dat komt goed uit voor De Kringwinkel. Doorheen het jaar verzamelen en verkopen zij heel wat afgedankte pareltjes die anderen met plezier een tweede leven geven. Maar in het uitgebreide aanbod aan tweedehandsspullen zien vintagejagers soms door de bomen het bos niet meer. Dan komt de Retrodag als geroepen. Een dag waarop De Kringwinkel haar mooiste items uitstalt. Je tikt er zo de leukste en origineelste vintage- en retrospullen op de kop.

Verwar vintage en retro niet met elkaar, want beide hebben hun kwaliteiten. Al wat vintage is, komt oorspronkelijk uit de jaren '50 tot en met '80. Dat zijn authentieke en vaak unieke spullen waaraan vervolgens ook een prijskaartje vasthangt. Denk maar aan een originele platenspeler of analoge camera. Retrospullen bootsen een oude stijl na, zoals een retro jaren '50 jurk of servies met retromotief. Dat is minder authentiek, maar vaak interessanter voor je portemonnee.

Niet enkel het aanbod katapulteert je naar de vorige eeuw, ook de winkel en haar medewerkers helpen hierbij. Geniet van muziek uit een echte jukebox, neem deel aan eighties aerobics, smul van retrosnoepgoed, trakteer jezelf op een retro hairstyling,... Elke deelnemende Kringwinkel voorziet een creatieve invulling of activiteit om bezoekers een echte tijdreis te bezorgen.

Praktisch: Retrodag: zaterdag 9 maart 2019, in de meeste Kringwinkels tijdens de openingsuren. Meer informatie en vintage shoptips vind je op retrodag.be

Tekst: Liese Lenaerts