Van kunst tot cadeau

Aan de muur: handgemaakt smyrnakussen (159 euro) van At Swim Two Birds, bij Clouds 9000

Op de plank, van linksaf: Mood Mask in papier-maché (19 euro), van HAY, bij Gaest - Koraalvormige sculptuur 'Paper Thin' (prijs op aanvraag) van Lauren Van Driessche - Air plants Phyt (6,50 euro), The Plant Corner - sculptuur in keramiek (prijs op aanvraag) van At Swim Two Birds - Glazen karaf (25,99 euro), Zara Home

Op de tafel, van linksaf: Wijnglas (7,99 euro), Zara Home - Kleurige druipkaars (24 euro/3), Studio Helder - Blauwe Italiaanse vaas (130 euro), handgemaakt, van Geminiani, bij Orlanda - Geruite stof (stockverkoop) van Stephan Schneider -Tuinrozen en anjers van bij Wilder

James Ensor (1868-1949, Oostende, België)

Oeuvre: is rijk en gediversifieerd zowel qua materialen als qua technieken en thematieken. Hij maakte olieverfschilderijen, maar tekeningen en etsen. Ensor was ook schrijver en componiste, speelde piano en andere instrumenten.

Dit werk: 'Fleurs fraîches et figures gaies', 1937

Kenmerkend: zijn streven naar artistieke diversiteit, de expressiviteit waarmee hij uiteenlopende thema's op doek neerzette en de manier waarop hij het zeelicht wist te vangen.

Quote: "Ik heb geen kind, maar het licht is mijn dochter, het licht één en ondeelbaar."