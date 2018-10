Nest neemt je mee naar buiten

1. Ann Vereecken en Jeroen Worst - samen Studio Simple - verhuisden naar een historische boerderij in Twente. Nest ging kijken hoe ze daar wonen, werken en leven.

2. Zijn liefde voor de betere worst leverde de Gentse Jeroen Tavernier het pseudoniem Monsieur Boudin op. Nest zocht hem op en ontfutselde hem enkele heerlijke recepten.

3. Nest laat de drukte voor wat ze is en trekt eropuit om te herbronnen in bos en veld. We gaan bosbaden, ontdekken wat een wandelcoach is en testen een 'slow cabin'.

4. Ooit was wild levensbelangrijk voedsel en de jacht de normaalste zaak van de wereld. Vandaag ligt dat anders. Nest ging op stap met een groep jagers en neemt, bij de opening van het nieuwe jachtseizoen, het fenomeen even in het vizier.

5. En last but not least: doe mee aan onze wedstrijd en win een eetkamerset van Joli (t.w.v. 5000 euro)!