Laat je eigen meubel produceren!

Het zijn harde tijden voor meubelfabrikanten. De winkels lopen leeg en de concurrentie is groot. Het Britse merk Made.com werd opgericht in 2010 met een eigen aanpak van die problematiek: betaalbare, frisse en hedendaagse collecties die enkel online te verkrijgen zijn.

Maar artistiek directeur Ruth Wasserman bleef op haar honger zitten. "We krijgen jaarlijks zoveel voorstellen van ontwerpers en daar konden we niets mee. Bovendien worden onze klanten steeds mondiger en wilden we ze meer in het designproces betrekken."

Wasserman besloot een crowdsourcing platform op te starten: TalentLab.

Al wie een ontwerp in gedachten heeft, kan dat online voorstellen op de TalentLab-website. Een interne jury van Made.com doet een eerste selectie, waarna de stukken op de website voorgesteld worden. De klanten van Made.com kunnen stemmen voor de ontwerpen die ze goed vinden en een voorschot betalen tussen 10 en 30£. Als er voldoende geld wordt opgehaald om de productie van een design op te starten, wordt het item toegevoegd aan de collecties van Made.com.

Ruth Wasserman: "Het leuke van het concept is, dat je geen designopleiding moet gedaan hebben om een ontwerp te kunnen indienen. Je kunt ook gewoon een schets opsturen. Zo kregen we een eenvoudige tekening van een gieter toe, het idee van een Nederlandse HR-manager. Het ontwerp wordt nu geproduceerd, zalig toch?"

Dankzij het platform zullen zo'n 200 ontwerpen per jaar toegevoegd worden aan de collectie. Het initiatief heeft enkel voordelen, aldus nog Wasserman. "We geven jonge, onbekende ontwerpers een duwtje in de rug en tegelijk geven we onze klanten de kans om de hand te leggen op originele, gedurfde ontwerpen. Want dankzij hun respons produceren we nu stukken die we anders misschien niet op de markt gebracht hadden, omdat we er niet zeker van waren dat er een publiek voor was."

Heb jij ook al een tijdje een ontwerp in je pen zitten? Waag je kans op made.com/talentlab.