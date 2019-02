Een nieuw nummer, een nieuw geluid

1. Samen-huizen

Wat als co-housing het wonen van de toekomst is? Nest bezocht twee projecten - Brutopia en Kasteel Boterberg - en peilde bij de bewoners naar zin en onzin van het samen-huizen.

2. Croques de luxe

Twee sneden brood, een plak hesp en een stukje kaas. Ziedaar de basis voor een croque. Maar het kan véél spannender. Dat bewijzen deze zeven recepten van chef Vilhjalmur Sigurdarson.

3. Blij wonen na je 65

Waar willen we onze oude dag doorbrengen? In een stimulerende, mooie en flexibele woning, omringd door leuke mensen. Espressootje bij de hand. En met de juiste zorg natuurlijk. Wat beweegt er op dat vlak?

4. Reizen om te koken

Nest reisde naar Sardinië, eiland in de Middellandse Zee, trots en genereus. We proefden er kazen en wijnen, en leerden pasta maken: nog nooit smaakte de ravioli zo zoet!

5. Hotspots langs de Maas

Kruidenierswaren in bulk, yogarooms, een expohal in een voormalig zwembad... Nest ontdekte heel wat van dit soort pareltjes in de Vurige Stede Luik. Wandel met ons mee, van het ene verrassende adresje naar het andere.