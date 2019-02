De wereld van... Tine Prophete

"Ik wist niet dat cohousen mijn ding zou zijn, maar nu zie ik alleen maar voordelen: hier wonen negen gezinnen en de meeste hebben kinderen, we aperitieven samen met de buren, organiseren barbecues in de zomer en hebben toch veel privacy. Niemand gluurt hier bij elkaar binnen. De grootste troef is de gedeelde tuin. We wonen in een drukke stad, maar daar merk je binnen niets van, er groeien zelfs fruitbomen met appels, kersen en abrikozen voor de deur!"

"Het architectenkantoor dat deze woningen verhuurt, heeft iets moois gemaakt van de oude zilversmederij die het pand vroeger was. Beton speelt een hoofdrol, dat zie je zowel in de vloer als in de keuken van onze loft. Die industriële basis vormt een mooi contrast met onze vintage meubels, vind ik."

"Mensen denken dat je in een open loft niet kunt wonen met een kind. Onze Bobbie bewijst dat het wel kan: hij slaapt heel goed en wordt zelfs niet wakker als we tot 's avonds laat bezoek hebben. Integendeel, als hij eens zonder ons in de buurt moet slapen, gaat het moeilijker. De loft is zo ingericht dat hij overal kan komen. En dat doet hij ook."

"Ik heb altijd al graag op rommelmarkten rondgezworven. Toen ik ontdekte dat er élke dag een rommelmarkt is in de Marollen, was ik er niet meer weg te slaan. Veel van mijn spullen komen van daar. Niet ver van het Vossenplein is het justitiepaleis waar je met een lift naartoe kunt en een prachtig zicht over de stad hebt. Als ik daar sta, kan ik alleen maar blij zijn dat ik hier mag wonen."

"Mijn vriendinnen en ik werken met een 'uitleendienst' voor onze vintage meubels en kleren: als we iets te veel hebben, schuiven we het door. Dat ecologische aspect is een van de redenen waarom ik zo van vintage houd. In Brussel kan je nog relatief goedkope vintage vinden, in Italië en Parijs is dat wel anders. Af en toe koop ik ook wel eens iets nieuws voor ons interieur. Niet alles moet bij elkaar passen, het mag hier niet gestileerd worden. Als ik het maar mooi vind en er een goed gevoel bij heb."

"Ik was nog studente interieurvormgeving toen ik in de lingeriezaak Underwear aan de slag kon, een jaar later kwam ook mijn zus in de zaak. Onze bazin is een vriendin van ons geworden: samen zoeken we naar leuke merken en collecties, bedenken we concepten, kleden we de etalage aan... We hebben een high-end lingeriezaak, maar snobisme is ons vreemd. Humor, plezier en liefde staan centraal."

"Wie bij ons komt, weet dat we niet betuttelend te werk gaan, wel is het onze missie om vrouwen een goed gevoel te geven. Zo spelen we zelf voor model voor de foto's op de website en ja, er mag cellulitis te zien zijn. Dat is confronterend, maar ook nodig om vrouwen te laten inzien dat niet iedereen 1 meter 80 is en maatje 34 heeft. We verkiezen om toffe, realistische beelden te tonen in plaats van de perfectie."

"Het is heerlijk een job te hebben die ik zo graag doe, dat maakt mijn leven zo veel gemakkelijker. Elke dag lichamen van dichtbij zien, verbetert mijn levenskwaliteit: ik heb geen complexen en dat is maar goed ook, want ik ben er zeker van dat ze je geluk in de weg staan en zelfs nefast kan zijn voor je relatie. Als klanten zich excuseren omdat ze verdikt zijn of zich niet onthaard hebben, dan lach ik dat weg. Dat is toch niet belangrijk?"

