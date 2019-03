De wereld van... Brody

"Ik ben geboren in Texas, maar de kalligrafie bracht me naar London. Daar leerde ik mijn Belgische vrouw Nadine kennen. Omdat zij zich niet thuis voelde in Groot-Brittannië, verhuisden we naar Brugge. Ik wou een huis van voor de achttiende eeuw, aan de reien en in het centrum van de stad. Mijn grootste nachtmerrie was te moeten wonen in een lel...