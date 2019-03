BAROK & rococo

De term barok is afgeleid van het Portugese woord barroco, wat zoveel betekent als onregelmatig gevormde steen. De eerste elementen van deze stijl treffen we al aan in het werk van Michelangelo. Al snel verspreidde de barok zich over heel Europa en in alle takken van kunst, literatuur en muziek. Ook de architectuur en de schilderkunst maakten dankbaar gebruik van barokelementen. De barokarchitectuur kende het meeste succes in Duitsland en het duurde niet lang voor er afgeleide stromingen ontstonden: de monumentale, klassiek...