5x opvallend op Batibouw

1. Waterproof behang

Waarom zou je salon, keuken en slaapkamer behangen, maar de badkamer links laten liggen? Het Italiaanse merk Arblu ontwikkelde behangpapier dat geschikt is voor sanitaire ruimtes, zélfs voor de douche. Door het ruime aanbod aan onder meer landelijke, klassieke en etnische prints, stem je de stijl van de badkamer met gemak af op die van de verdere woning. Het behangpapier bestaat in een waterproof versie in glasvezel met waterdichte ondergrond voor de douche en een goedkopere versie in vinyl voor alle overige muren.

Prijzen (februari 2019): 153,67 euro/m² voor waterproofversie, 111,32 euro/m² voor standaardversie bij Van Marcke.

Info: vanmarcke.com

2. Bad met een hoek af

De trend van losstaande baden gaat al een hele poos mee. Je vond ze dan ook in groten getale terug op de beurs. Dit 'Sushimi Square'-bad van Detremmerie was daarentegen een unicum. Niet enkel is het vierkante model bijzonder in zijn soort, de matzwarte uitvoering speelt perfect in op de huidige badkamertrend waarin matte zwart-wit combinaties centraal staan. Een eyecatcher verzekerd.

Prijs: 6.950 euro bij Detremmerie.

Info: detremmerie.be

3. De slimme keuken

Miele bracht trots zijn 'Generatie 7000'-inbouwtoestellen mee naar de beurs. Met innovatieve snufjes voor onder meer ovens, kookplaten, koffiemachines en vaatwasmachines tovert het iedereen om tot een keukenprins(es). Zo maakt de inductiekookplaat met 'full surface'-functie komaf met vaste kookringen. Wil je twee pannen van gelijke grootte gebruiken, dan neem je doorgaans genoegen met een kookring die te groot of te klein is. Op inductiekookplaten van Miele zorgt 'full surface'- en slimme herkenningstechnologie ervoor dat een kookring zich aanpast aan de grootte van jouw pan en dat knoppen en instellingen de pan volgen wanneer je die verschuift over de kookplaat, zelfs terwijl je kookt.

Prijs: een inductiekookplaat met 'full surface'-functie en positioneringshulp van 90cm breed koop je vanaf 2.699 euro.

Info: miele.be

4. Eenvoudig design, eindeloze mogelijkheden

Het Belgische Kewlox heeft al meer dan 50 jaar één visie: een tijdloos opbergmeubel dat je eenvoudig monteert bij jou thuis, zonder lijm of schroeven, met maximale ruimte voor personalisatie waardoor creativiteit de vrije loop kan nemen. Kies je model, materialen en kleuren en voilà... Een uniek meubel voor elk budget. Raakt een onderdeel beschadigd? Dan vervang je zonder problemen een wisselstuk. Daarmee is Kewlox anno 2019 nog steeds een topper voor elk interieur.

Prijs: vanaf 98 euro voor een zwevende kast.

Info: kewlox.com

5. Oven of haardvuur?

La Cornue is een Frans merk met exclusieve uitstraling. Haar fornuizen en ovens zijn echte pareltjes die je zin doen krijgen om te kokkerellen. Ons oog valt op de Flamberge Rôtisserie. Niet enkel uitermate geschikt om vlees, vis of groenten te roosteren, maar ook een gezellige warmtebron om rond te scharen tijdens etentjes. Voor mensen met een passie voor koken of zij die hun gasten graag entertainen.

Prijs: 7.128 euro exclusief VAT voor standaardkleuren en uitrusting.Vanaf prijs bij Cook Up is 8.700 euro inclusief btw.

Info: cookup.be

Tekst: Liese Lenaerts