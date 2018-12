10 tips voor een gezellige kerst

Warm welkom

Ontvang je gasten? Verwelkom hen dan op een originele manier. Zet bij de inkom een lantaarn met grote kaars, versier de hal of bevestig een zelfgemaakte (kerst)krans (01) aan de voordeur (zie 'Wilde Kerstkrans').

Wees niet zuinig met licht

Kaarsen (02) doen het altijd. De flikkerende vlammetjes zorgen meteen voor sfeer. Op de tafel, maar ook op de buffetkast of gewoon op de grond. Hou wel de veiligheid in de gaten.

Geen fan van vuur? Slingers met kleine led-lampjes zijn niet zo duur, werken op batterijen en kunnen overal worden gebruikt, ook op de meest onbereikbare plekjes in de woonkamer. Plaats ze onder een glazen stolp (03) met een kerstbal voor extra effect.

Haal natuur in huis

Bloemen zijn schaars in de winter en vaak ook duur. En toch maken ze het verschil. Maar het hoeft niet altijd een weelderig boeket te zijn. Kies voor enkele mooie bloem of takken en creëer daarmee een boeket in Bloomon-stijl (04).

Je kan de bloemen ook gewoon laten voor wat ze zijn en in de natuur op zoek gaan naar mooie takken, zaaddozen en uitgebloeide bloemen. Zet bijvoorbeeld een enkele (dode) tak in een mooie vaas en versier deze met enkele mooie hangers (05).

Maak stillevens

Groepeer je decoratie en hang bijvoorbeeld alle kerststerren bij elkaar (06).

Ook een leuk idee: maak met mossen, dennentakken, kleine nepkerstboompjes, paddenstoelen en andere accessoires een sprookjesachtig bostafereel (07).

Heb je een blinde muur? Gebruik 'm als een soort van canvas en decoreer 'm bijvoorbeeld met enkele minimalistische kerstkransen. Voor wie zelf maken niet ziet zitten: er bestaat ook een design-optie.

Kleed de tafel feestelijk aan

Kies één kleurenthema. En het hoeft echt niet per se wit, rood of groen te zijn. Denk bijvoorbeeld aan dieppaars, donkerblauw, blauwgroen of zacht roze al dan niet aangevuld met een vleugje goud (09).

Denk in de hoogte

Het plafond is het meest vergeten plekje in huis, terwijl het oneindig veel mogelijkheden biedt. Bevestig enkele haken in het plafond, hang er een tak aan op en versier 'm met lichtjes en mooie kerstballen (10). Of creëer met groene takken en enkele bloemen een luxueuze guirlande boven de tafel. Succes verzekerd!