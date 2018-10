Tip: Plantendag in Kalmthout

Er zijn twee grote plantmomenten in de tuin: de lente en de herfst. Nu dus. De nieuwelingen hebben dan nog net de tijd om - voor de winter zijn intrede doet - te wortelen in de nieuwe grond. Alhoewel: niet alle planten gedijen als je ze nu plant. Andere zijn daarentegen juist uitermate gelukkig als je het wel doet. Bloembollen bijvoorbeeld: wil je dat ze in de lente de tuin uitbundig in kleur zetten, dan moeten ze gewoon nu in de grond.

Heb je inspiratie en/of advies nodig? Dan is de herfstplantendag (er is er ook eentje in de lente) van het Arboretum in Kalmthout the place to be. Deze tuinbeurs - de oudste van België - focust al jaar en dag op de planten zelf (verwacht dus geen ornamenten en tuinbrocante) en verzamelt zorgvuldig geselecteerde kwekers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Het aanbod is misschien niet overweldigend groot, maar wel bijzonder met veel nieuwe, zeldzame en unieke tuinplanten. Niet te missen dus!

De Plantendag vindt plaats op 7 oktober in het Arboretum van Kalmthout. Open van 10 tot 17 uur. Met het inkomticket kan je ook de tuin zelf bezoeken. Een lijst van de standhouders vind je via deze link.