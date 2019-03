Frambozen in een pot

Frambozen groeien vaak in de moestuin tegen een kleine afsluiting. Maar je kweekt ze ook makkelijk in een pot! Plant 1 struik per pot en geef bij extreme warmte elke dag water. Zet op een zonnig plekje of tegen een warme muur, ondersteun hem indien nodig. Bescherm de plant tegen vogels met een net of kies voor gele frambozen, daar blijven ze m...