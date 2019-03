Rafelige randjes rijp en teer craquelé

Koning Winter liet vannacht een prachtig visitekaartje achter op Erf Klein Rassert. De combinatie van dichte mist en enkele graden vorst gaf bomen, heesters en vaste planten een hagelwitte aanblik. Hulstblaadjes, hortensiabollen en zelfs de grassprietjes in het gazon zitten onder de rijp. De aren van lampenpoetsersgras dragen wollige ijsmutsjes. En de laatste New Dawn-roosjes aan de struik lijken met hun bleekroze craquelé wel van porselein. Aan de zwarte gevel van de traditionele gesloten hooischuur of hooitas, bungelen slingers van bevroren spinrag in de wind. Ze geven een feestelijke tint aan dit verstilde winterwonderlandschap.

