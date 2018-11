Plantentuin Meise ontsluit 200 jaar oude Braziliaanse collectie

Na het succes van het DOE!-project (Digitale Ontsluiting Erfgoedcollecties), waarbij tussen 2015 en 2017 1,2 miljoen objecten werden gedigitaliseerd, besliste Vlaams minister Philippe Muyters opnieuw geld vrij te maken voor het verdere veilig stellen van de waardevolle botanische collectie. "De Plantentuin is niet alleen een fantastische toeristische attractie waar iedereen zeker eens op bezoek moet gaan, het is vooral ook een internationaal gerenommeerde wetenschappelijke instelling. Door de uitgebreide botanische collectie te digitaliseren, wordt deze een stuk toegankelijker voor wetenschappers van over heel de wereld", aldus Muyters.

Herbarium Martii

Met zijn om en bij de vier miljoen objecten, verzameld van over de hele wereld tussen 1724 en vandaag, heeft de Plantentuin van Meise een van de belangrijkste herbaria wereldwijd. Dé referentiecollecties voor België, Latijns-Amerika en Midden-Afrika worden hier bewaard. Het ontsluiten van de wetenschappelijke informatie is van groot belang: zo zullen de unieke objecten niet beschadigd raken en kunnen wetenschappers en liefhebbers van over de hele wereld het herbarium via een paar muisklikken raadplegen.

De persoonlijke collectie van de Duitse botanicus Carl Friedrich Philipp von Martius, een van de bekendste naturalisten van de negentiende eeuw, werd na zijn dood ondergebracht in de Plantentuin van Meise. Deze omvat 300 000 herbariumvellen van planten van over de hele wereld, waarvan de helft verzameld tijdens zijn reizen door het Amazonegebied in Brazilië. Met het overheidsgeld zal deze impressionante collectie nu voor iedereen beschikbaar worden.

Crowdsourcing

Nadat de objecten gedigitaliseerd zijn, moet ook nog heel wat informatie die op de herbariumvellen staat ingevoerd worden in de institutionele database. Dit wordt gedeeltelijk uitbesteed en gedeeltelijk door het publiek gedaan via crowdsourcing om het werk van de medewerkers te verlichten. Wie graag wil meewerken, kan terecht op www.doedat.be. "Wij zetten op regelmatige basis projecten op dit platform. Burgers kunnen zich van eender waar aanmelden op dit platform, zolang zij maar over een internetconnectie beschikken. Daarna maken ze een keuze uit een van de projecten en kunnen ze bv. starten met het invoeren van labelgegevens van herbariummateriaal. Het gaat om burgerwetenschap en op deze manier willen de burgers betrekken bij het werk dat zich afspeelt in de plantentuin", aldus diensthoofd herbarium Ann Bogaerts.