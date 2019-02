Plant de zon met zomerbollen

Vind de ideale zomerbol

Eerst maak je uit welke zomerbol jouw voorkeur geniet. Een keuze maken uit tientallen soorten is niet eenvoudig, maar stilstaan bij enkele criteria kan je vooruit helpen. Hecht je bijvoorbeeld belang aan een overheerlijke geur, een adembenemende kleur of zoek je bloemen die tot een specifieke hoogte groeien?

1. Geur

Als je je tuin wil onderdompelen in een geursensatie, spannen vier zomerbollen de kroon. Abessijnse gladiolen, daglelies, fresia's en oriëntaalse lelies ruiken namelijk het lekkerst. Onderling onderscheiden ze zich als parfums in de parfumerie. Zo ruiken Abessijnse gladiolen zoet, daglelies fris, fresia's pittig peperachtig tot heerlijk zoet en oriëntaalse lelies zacht en zwoel.

2. Kleur

Dahlia's, lelies, calla's en gladiolen zijn in bijna alle kleuren verkrijgbaar in het tuincenter. Hou ze dus zeker in het achterhoofd indien je een specifieke kleur voor ogen hebt. Ook zij die houden van eenvoud kunnen hier hun gading vinden. Door eenzelfde soort in diverse kleuren te planten creëer je zowel een vrolijk als harmonisch bloemenperk.

3. Hoogte en bloeitijd

Wil je dat de bloemen bloeien tot een specifieke hoogte? Een zomerbollenkalender toont hoe hoog ze groeien. Daarnaast vertelt die je wanneer de bollen in bloei staan. Informatie waar je rekening mee houdt wanneer je zomerbollen een plaats geeft in je tuin.

4. Onderhoud

Geen groene vingers? Dan is een onderhoudsvriendelijke zomerbol ideaal. De crocosmia is niet toevallig verkozen tot zomerbol van het jaar. Ze heeft amper verzorging nodig en overleeft op droge grond met weinig water, zélfs in volle zon. Ook na de bloei kun je genieten van de crocosmia, want dan groeien bessen waar eerder bloemen zaten.

Wat jij moet doen is enkel dit: dek het eerste jaar de crocosmia na het planten toe ter bescherming van weersinvloeden. Zo keert de bloem ieder jaar terug. Indien gewenst knip je de plant in het najaar tot aan de grond. De soorten die laag groeien, doen het daarnaast erg goed in potten en plantenbakken. Dat maakt hem extra interessant voor wie enkel een terras heeft.

Succesvol planten doe je zo

1. Wacht tot de kans op vorst voorbij is. Zo loop je niet het risico dat je zomerbollen bevriezen. Doorgaans is het code groen tussen maart en mei.

2. Koop zomerbollen niet te lang op voorhand, of haal ze uit hun verpakking tot ze geplant kunnen worden. De verpakking houdt de bol vochtig, wat het groeiproces te vroeg op gang kan brengen.

3. De formule voor een goede groeistart: leg de zomerbollen een uurtje in water nét voordat je ze plant. Zo nemen ze voldoende vocht op om het bewortelingsproces te stimuleren.

4. Gun zomerbollen een plek in het zonnetje.

5. Plaats hoog groeiende zomerbollen achterin het bloemenperk en laag groeiende voorin. Zo is elke soort mooi zichtbaar.

6. Voor het planten maak je de grond los en de bodem enigszins gelijk. Haal onkruid en kleine steentjes weg.

7. Zomerbollen plant je twee keer zo diep als hun grootte. Maar let op! Begonia's en dahlia's zijn uitzonderingen. Die plant je net onder de oppervlakte, want zij hebben voldoende warmte nodig om te groeien.

8. Kleine zomerbollen plant je zo'n 10 cm van elkaar. Anderen laten het liever wat breder hangen. Voor gladiolen is 12 cm een goede afstand, voor begonia's 25 cm, voor lelies 30 cm en dahlia's nemen pas genoegen met 40 cm.

9. Plaats de zomerbollen zachtjes in de grond. Zorg er dus voor dat het plantgat meteen diep genoeg is.

10. Bedek de zomerbollen met aarde en geef daarna veel water zodat ze snel wortel schieten.

11. Nadien hebben ze nog maar weinig water nodig, al is het verstandig om de grond vochtig te houden indien het voorjaar droog is. Op warme dagen geef je dan het best 's avonds water. Ook de bodemsoort is een bepalende factor. In zandgrond hebben zomerbollen tijdens warme droge zomers meer water nodig dan in kleigrond.

12. Een eyecatcher in bloembak of pot? Voorzie er een met geperforeerde bodem. Door er een schaal onder te plaatsen vergroot je de waterreserve.

Niet vergeten: na de bloei

Verlies je zomerbollen na de bloei niet uit het oog wanneer je ze het volgende jaar opnieuw wenst te gebruiken.

1. Rooien

Wanneer het klimaat zacht genoeg is, kun je zomerbollen laten zitten door ze af te dekken voor de winter. Mogelijk groeit de plant opnieuw het volgende seizoen. Dat geldt zeker voor lelies, agapanthus, amaryllis belladonna en crinum. Andere zomerbollen zijn vaak niet winterhard of zijn gevoelig voor ziektes. Haal de bollen uit de bodem zodra de planten afsterven.

Rooien doe je als volgt. Knip verwelkte bloemen af na de bloei. Zo gaat de energie niet langer naar de aanmaak van zaadknoppen, maar wel naar het verder groeien van de bol. Zodra de steel en bladeren zijn afgestorven, haal je de zomerbollen uit de grond. Verwijder zorgvuldig de aarde: om ze te kunnen bewaren in de winter moeten de bollen droog zijn en blijven, zodat de kans op rotten klein is.

2. Opbergen

Indien je extra zomerbollen wilt kweken, kun je de broedbolletjes onderaan de bollen verwijderen en bewaren. Tot slot leg je de zomerbollen van elkaar gescheiden in een kartonnen doos. Zitten je zomerbollen in potten? Dan zet je simpelweg de potten binnen. Berg ze steeds op in een koele, droge en donkere ruimte, zoals een garage of schuur.

