Nu bestellen: bollen vol geluk

Elk jaar opnieuw kijk ik na de lange donkere winter uit naar het eerste vleugje kleur in de tuin. Meestal zijn het krokusjes die als eerste hun gele of paarse kopjes boven de grond uitsteken. Soms gebeurt het dat ze zelfs de sneeuwklokjes kloppen! Pas daarna komen de blauwe druifjes, de hyacinten en de narcissen - hoewel die laatsten in aantal zijn geminderd. Bollen houden het immers niet eeuwig vol en dus moet je af en toe vernieuwen.

Wil je in het voorjaar ook een kleurexplosie in de tuin, dan is de herfst hét moment om te planten. Je kan natuurlijk naar het dichtstbijzijnde tuincentrum rennen, maar je kan ook kiezen voor biobollen en ze, bijvoorbeeld bestellen bij Tuinen in Beweging. Voor het tweede rij op jaar heeft Sofie Hoste een selectie gemaakt van 19 verschillende bollen: sieruien, krokussen, narcissen, tulpen, blauwe druifjes, oosterse sterhyacint en sneeuwroom (Chionodoxa). Je koopt ze in pakjes van 25, 50, 100 of 200 stuks. Prijzen van 6 euro (25 krokusjes) tot 99 euro (200 sieruien).

En wat mooi is: per bestelling wordt 1 euro opzijgehouden voor een goed doel: het totale bedrag wordt in de vorm van bollen geschonken aan het Ontmoetingshuis van de Zorgcirkels Jongdementie in Leuven. Dat huis geeft, met hulp van vele vrijwilligers, een waardige en zinvolle daginvulling aan mensen met jongdementie.