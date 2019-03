Moestuin

Februari is een rustige overgangsmaand. De lente is in zicht, maar toch blijven de echte voorjaarsklusjes nog even uit. Al komt daar natuurlijk snel verandering in. Wie later dit jaar wilt genieten van zijn of haar eigen kweek, moet de nodige voorbereidingen treffen. De eerste echte zaaironde dient zich aan en de bodem kan inmiddels wat extra zorg gebruiken. Handen uit de mouwen!