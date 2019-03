DUURZAAM TUINIEREN

Een beetje prekerig is 'Permacultuur - van appelboom tot zeekool' (Linder van den Heerik en Greet Tijskens, Velt, 30 euro, leden 25 euro) wel, maar dat wordt ruim goedgemaakt door de persoonlijke portretten en vooral door de karrenvracht aan nuttige informatie, die bewijst dat omschakelen naar deze duurzame vorm van tuinieren met bijzondere zorg voor de aarde en voor de mensen veel haalbaarder is dan je denkt. De aanpak is praktisch, geschikt voor grote en kleine tuinen, en ook haalbaar voor beginnende tuinliefhebbers.

Info: velt.nu