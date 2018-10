woke uplikethis

Donderdag, 15 uur. Nog snel een deadline halen. Oef. De fotograaf, tevens mijn lief, pikt me op. "1.05 uur rijden", zegt navigatie-app Waze. De bestemming: een hut op een stille plek, geboekt op slowcabins.be. Het concept: een miniretraite in de natuur, je even afzonderen, vertragen en niets doen in een ecologisch gebouwde unit, met een minimum aan energie en water. Het idee van een hutje op de prairie dus, maar dan een uurtje rijden van huis.

...