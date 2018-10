Wandelen als therapie

Psychologe Liesbeth Saerens is therapeut én wandelcoach. Wat is het verschil? "Een therapeut graaft in het verleden naar de wortels van een probleem, zoekt naar inzichten en uitwegen. Een coach laat het verleden rusten en werkt naar een gewenste situatie toe: dit willen we bereiken, en hoe gaan we dat aanpakken?" Naar buiten trekken met haar coachees blijkt bijzonder efficiënt: "De natuur is op zich al therapeutisch, net als bewegen. Je ziet mensen letterlijk stap voor stap ontspannen in het groen. Een groot verschil met een therapieruimte."

