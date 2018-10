7.30u

Op een koude winterdag verzamelt een vijftiental jagers in alle vroegte aan de jachthut - een echte mannenbarak met koffie, chocoladebroodjes en grappen over jagende vrouwen. Dan volgen de instructies. Jeroen legt uit op welk wild tijdens deze stille drijfjacht geschoten mag worden. En waarop zeker niet: fazanten en patrijzen, want daar zijn er te weinig van. "En vooral: altijd weidelijk blijven", benadrukt hij tot slot. Dat betekent: de regels van de jacht volgen.

