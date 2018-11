Vensters op een onvergetelijk uitzicht

Stel: je bent op weg van een Gentse beurs naar je Antwerpse thuisbasis. Je mijdt de E17 en rijdt binnendoor. Via pakweg Bazel, in het Waasland. Daar zie je dat huis te koop staan. Een huis waarvan alleen jij het potentieel vermoedt. Interieurarchitecte Nancy Cool aarzelde geen moment. "Ik ben de stad met haar overdosis aan impressies ontvlucht. Ik zocht naar rust en kalmte." Ook aan het weidse uitzicht over de velden, de ideale zuidwestoriëntatie en de intrigerende architectuur uit de jaren zestig kon ze niet weerstaan.

