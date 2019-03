Aardappelen in een zak

Als je een grote moestuin hebt, zet je aardappelen beter daar, maar ook in een stadstuin of op een klein balkonnetje kan je aan de slag. Je plant de aardappelen dan in een zak en oogst vanaf juli. Een lege zak voor potgrond is prima, maar ook jutezakken en zelfs manden of een diepe pot kunnen dienen. Prik een aantal gaten onderin de zak, doe er 10 cm potgrond in en plant...