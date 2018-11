De paprika is een heerlijke groente, maar voor sommige (kinder)magen is de schil wat moeilijker verteerbaar. De remedie: blaker de groente vanbuiten helemaal zwart onder de gril of met een brander, stop de nog warme paprika even in een plastic zak en de schil komt er wat later bijna vanzelf af. Sommige rassen hebben ook wel een dunnere schil dan andere.

