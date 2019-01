Nestkast met kiesschijf

Hoe groter de doorsnede van het vlieggat, hoe meer verschillende soorten tuinvogels in een standaard nestkastje kunnen broeden. Toch is het geen goed idee om dan maar meteen overal kastjes met een groot vlieggat te hangen. Het zit er immers dik in dat de kleinste kandidaatbewoners, zoals de pimpelmees, dan door een steviger gebouwde soort worden verjaagd of weggepest. Er heerst nu eenmaal woningnood, zeker bij vogels die van nature het liefst in holen of spleten broeden. Een goede nestkast heeft de aantrekkingskracht van een gratis instapklare luxevilla op een dakloos echtpaar met een grote kinderwens.

