Nu zaaien: tomaten

In maart zaai je de zomer. Het is de ideale periode om onder meer met tomaten te starten. Er zijn duizenden variëteiten, elk met een eigen kleur, vorm en smaak. Selecteer jouw favorieten en zaai ze voor in kleine zaaibakjes, liefst binnen op een warme plek. Kies voor zaaigrond en stop de zaadjes net onder. Druk aan en geef water met een plante...