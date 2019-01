Marc groet 's morgens de groenten

Marc Heymans groeide op in de boerderij van zijn grootouders in Beersel. Als kind werd hij er al betrokken in het onderhoud van de grote moestuin en boomgaard. Dat vond hij fijn. Toen hij zelf een huis kocht, moest er dan ook genoeg grond bij zijn voor een moestuin. In 2005 moest hij echter verhuizen. Hij betrok een appartement in Antwerpen en liet het tuinieren, met pijn in het hart, achter zich. Tot een collega een volkstuintje in Deurne overnam en hem om advies vroeg. "We ruimden de overwoekerde tuin op en maakten hem klaar om te zaaien en te planten", vertelt Marc. "En net toen werd mijn collega ernstig ziek. Ze vroeg me of ik de tuin wou overnemen tot ze haar ziekte had overwonnen. We zijn nu vier jaar verder. Met mijn collega gaat het gelukkig weer beter. Maar ondertussen heeft zij promotie gemaakt en komt ze tijd te...