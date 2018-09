In Vlaanderen noemden we deze bovengronds groeiende groente ooit raapkool, maar dat creëerde verwarring met koolraap (die ondergronds groeit). Dus gebruiken we nu de Duitse naam. Logisch, want de groente is er veel populairder dan bij ons. Koolrabi heeft een zachte smaak tussen witte en bloemkool in, een beetje neutraal, en daarom ideaal voor soepen, in combinatie met kruiden of een kaassaus, geroosterd of in een stamppot.

