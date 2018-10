Je hebt bladvenkel en knolvenkel. Wij hebben het hier over de tweede soort, waarvan ook de stelen en de schermen weleens worden gebruikt, vooral bij vis op de barbecue. Het vreemde van knolvenkel: het is geen knol, maar een bovengrondse verdikking van de stengel. Weinig mensen weten dat de plant doorlevend is: snij je de knol eraf en laat je de wortel zitten, dan heb je het jaar nadien weer nieuwe oogst.

