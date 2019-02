We moeten eerlijk zijn: knolselder is niet de gemakkelijkste groente om zelf te telen. Hij vraagt veel aandacht. Zaai of plant je hem te vroeg, dan is het buiten te koud en gaat de plant schieten. Krijgt hij te weinig water, dan valt de groei stil. Geef je plots te veel mest, dan krijg je sponzige knollen. Maar goede bemesting is nodig: je moet hem behandelen als een bladgroente en niet als een wortel, ook al is hij daar familie van. Het blad is trouwens ook lekker.

