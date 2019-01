HOGE VENEN, HAPPY FACES

Met We Are Outsiders wil Tim Zeegers mensen onderdompelen in volle natuur, niet al te ver van huis. Elk seizoen trekt hij er met twintig mensen op uit om de Ardennen te herontdekken. De wintereditie bracht in overvloed waar iedereen op had gehoopt: een magische witte hike- en kampeerervaring op een van de mooiste plekken van het land.