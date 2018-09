Flaneren in Saint-Valery-sur-Somme

In de middeleeuwen wachtte Willem de Veroveraar hier op gunstige winden om het Kanaal over te steken vóór de Slag bij Hastings. Victor Hugo liet zich inspireren door de haven om zijn gedicht 'Oceano Nox' te schrijven. Saint-Valery, strategisch gelegen op een kalkstenen kaap aan de monding van de Somme, heeft een rijke geschiedenis, waarvan de echo nog steeds weerklinkt in de overblijfselen van de wallen.

...