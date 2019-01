Citytrip onder poollicht

Welke stad zit under the radar maar wel ver boven de poolcirkel? Tromsø is een van de noordelijkste steden ter wereld, met pit en bakken Noorse persoonlijkheid, en bovendien met de bekende Scandinavische vibes, vaak rijkelijk met noorderlicht overgoten. Tromsø is een van de beste plaatsen in Europa om aurora borealis te zien. Perfect te combineren met een dagje Noorse fjorden om orka's te spotten of tijdens de wintermaanden te diepzeevissen op kabeljauw. Ja, de temperaturen zijn er laag en de dagen kort, maar de lucht is helder en droog en wie goed is ingepakt, heeft geen last van de kou. 's Avonds duik je de gezellige barretjes en warme restaurants in: de Noren hebben zo hun eigen manier om de kou buiten te houden. Bovendien is de stad zo compact dat je alles te voet kan doen, fijn als de temperaturen beneden het vriespunt duiken tegen de pittoreske, bijna poëtische witte fjorden op de achtergrond.

