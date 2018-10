Beter dan Brits

"Zoals alles wat we ondernemen is ook dit project organisch gegroeid", zegt Sophie Verbeke, medeeigenaar en zaakvoerster van de Domestic Bakkerij. "Toen we destijds ons voormalig restaurant Dôme openden, gingen we op zoek naar lekker brood. Mijn man (de Franse sterrenchef Julien Burlat, red.) wilde een specifiek brood dat toen bij ons nergens te vinden was. Dus sloegen we zelf aan het bakken." En met succes: zo openden ze tien jaar geleden hun eerste bakkerij Domestic in de Antwerpse Zurenborgwijk.

...