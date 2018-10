Baden in het bos

Natte aarde. Ik zit met mijn ogen toe op een bankje aan het Sulfnermeer en probeer de geuren van het bos om me heen te onderscheiden. Maar ik kom niet verder dan natte aarde. Pas na een minuut of vijf komen er nuances. Een pijnboomgeur die niet van een kerstboom is. Ergens iets dat aan het rotten is. Waarschijnlijk bladeren. Een zachte bries brengt de geur van bloemen. Geluiden en gevoel zijn iets makkelijker, dus krijg ik er schik in. De wind in de bomen. De harde bank onder mijn achterste. Zoemende insecten. Het verende mos onder mijn schoenen. De 'pletspletsplets' van een eend die op het meer landt. De temperatuur op mijn gezicht die daalt als de zon achter een wolk schuift. De voetstappen van een wandelaar.

