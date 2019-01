Naast de klassieke andijvie heb je ook de frisee of krulandijvie, die je meestal rauw eet, maar ook kunt stoven. Hier hebben we het over de gewone andijvie of Cichorium endivia. De naam zegt het al: ze is familie van cichorei en witloof. Daarvan heeft ze ook de licht bittere smaak. Ook deze soort kan je rauw eten, best zonder de bittere nerven.

