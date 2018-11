Voor een instant vakantiegevoel: de wereld op je bord

'Exotisch tafelen' was een van de tips in 'Nergens beter dan thuis' (Nest, nr. 135). Maar je kan natuurlijk ook zelf gaan experimenteren en de wereldkeuken haast letterlijk in huis halen. Dit zijn vijf hartige recepten uit de wereldkeuken, al dan niet met een twist.

Mexicaans: quesadilla's met zoete aardappels en salsa verde

Een ideaal borrelhapje voor veel gasten. Quesadilla's kun je op allerlei manieren vullen. Deze zijn helemaal vegetarisch.

Uit: 'Wrap 'n' Roll' van Karin Stöttinger, uitg. Forte Culinair, 19,99 euro.

Japans: kipspiesjes met yakitorisaus

Heerlijke kipspiesjes met een typische Japanse smaak.

Uit: 'West eats East' van Marc Declercq, uitg. Lannoo, 29,99 euro.

Catalaans: pa am tomaquet oftwel tomatenbrood

Dit gerechtje staat of valt met een smakelijke, zeer rijpe tomaat en kun je dus best laat in de zomer maken. De olijfolie moet de beste extra vergine zijn die je maar kunt vinden, en neem daarnaast een kwaliteitsbrood in landelijke stijl.

Uit 'De Keukens van de Middellandse Zee' van Lucio Galletto & David Dale, uitg. Spectrum, 35 euro.

Thais: vleessalade met citroengras

Dit gerecht is super voor feestjes. In plaats van rundergehakt kun je ook kip- of kalkoengehakt gebruiken. Of champignons voor een vegetarische variant.

Uit 'Noodles!' van Kathy Kordalis, uitg. Forte Culinaire, 14,99 euro.

Mediterraans: kardemom millionaires met besanbiscuit

Niet écht, maar wel met veel Mediterraanse smaken. Dit is een recept waar je je aandacht bij moet houden. De volle, nootachtige en wat bittere smaak is te danken aan het geroosterde besan- of kikkererwtenmeel, dat zorgt voor een perfecte, biscuitachtige bodem en contrasteert prachtig met de zoete dadellaag en de rijke, pure chocola.

Uit 'East by West' van Jasmine Hemsley, uitg. Kosmos, 29,99 euro.

