Verorber onze WK-tegenstanders

Met die vraag trokken Vlam en Lekker van bij ons naar de chefs van de Rode Duivels Bartel Dewulf en Frédéric Decruyenaere. Samen bereidden ze negen gerechten: drie Engelse, drie Tunesische en drie Panamese. De voetbalfanvriendelijke gerechten zijn perfect klaar te maken tijdens de pauze tussen de namiddag- en avondmatch.

PANAMA

MOFONGO

Deze gehaktballetjes met bakbanaan zijn echte smaakbommetjes! Dit gerecht met in kokosmelk gegaarde rijst en verse tijm is een heerlijke Panamese specialiteit.

GEGRILDE STEAK MET PAPAYA, AVOCADO EN KOKOSMELK

Wist je dat steak een culinaire specialiteit is in Centraal-Amerika? Ook vele Belgen zijn verzot op dit heerlijk stuk rundvlees. Gegrilde steak met papaya en avocado zal dan ook furore maken deze zomer.

KIP MET LOOK EN BROCCOLINI

Kip met look en broccolini is een typisch Panamees recept. Ideaal om te serveren op koele zomeravonden.

TUNESIE

VITELLO MET TUNESISCHE SMAKEN

Flinterdunne kalfslapjes met honingtomaatjes, krokante koekjes van geitenkaas, tonijn en granaatappel. Een originele smakencombinatie.

RUNDKOFTA MET KNOLSELDER EN KOMKOMMERSAMBAL

Met deze Tunesische klassieker haal je de zomer in huis. Serveer deze rundkofta aan vrienden of familie en proef de exotische, warme smaken van Tunesië.

TAJINE VAN KIP MET CITROEN EN WORTEL

Tajine met kip is overal te vinden in Tunesië. De avontuurlijke specerijen van dit gerecht katapulteren ons recht naar een lokale soek. Verwen familie of vrienden met dit pareltje uit de Tunesische keuken.

ENGELAND

VARKENSGEBRAAD MET GERASPTE VENKEL EN SINAASAPPEL

Dit varkensgebraad wordt geserveerd met een heerlijk dragonsausje.

KIPNUGGETS MET BLOEMKOOL EN AARDAPPELPARTJES

Deze typische Engelse schotel maak je zelf eenvoudig klaar en is overheerlijk. Drink er een frisse pint bij voor de perfecte Engelse culinaire ervaring.

CÔTE À L'OS MET WATERMELOEN EN PAS DE BLEU

Verwen jezelf en kies voor een diner in stijl met een kleurrijke maaltijd boordevol smaak.