Verdeel & feest

De zuiderse tapas zijn volwassen geworden en uitgegroeid tot een hele school van trendy sharing dishes. Maak ze zelf of laat je gasten er eentje meebrengen. Ze gaan zo de feesttafel op en iedereen snoept er naar believen van. De schotels die we hier presenteren zijn koud of lekker winters warm, maar in elk geval allemaal vegetarisch.