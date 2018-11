Toemaatje bij de hapjes-special

Tandoorizalm

VOOR 4:

200 g zalm

1 el grof zout

2 el suiker

enkele draaien zwarte peper

3 el tandoorikruiden

1 handvol wasabinootjes

Bedek de zalm met een mengsel van zout, suiker en peper. Dek af, zet met een gewicht erop een nacht in de koelkast. Spoel de zalm af, snij in lange repen van 2 cm breed. Leg de repen op elkaar, draai in plasticfolie tot een cilinder. Herhaal dit nog een keer zodat er twee lagen vershoudfolie rond zitten. Draai vervolgens in aluminiumfolie en span de rol stevig aan. Stoom 3 min, laat schrikken in ijswater. Laat 1 nacht opstijven in de koelkast. Snij in plakken van 2 cm, wentel door de tandoorikruiden, Werk af met wasabinootjes.

15' + 1 dag marineren + 1 nacht opstijven / gemakkelijk

Sla-wrap met scampi's en citroengras

VOOR 4:

1 takje citroengras

2 cm gember

4 inktvisringen

1 el vissaus

1 el arachideolie

1 tl bruine suiker

200 g scampi's, gepeld en darm verwijderd

1/4 courgette

4 blaadjes sla

Snij het zachte deel van het citroengras in heel fijne brunoise. Schil de gember, rasp tot een pasta. Snij de inktvisringen in fijne brunoise. Meng de vissaus met de olie, gember, citroengras en bruine suiker. Snij de scampi's in stukken van 1 cm, marineer ze samen met de inktvis 30 min in de vissaus. Snij de courgette in julienne. Bak het scampimengsel aan op hoog vuur, kruid met peper en zout. Neem van het vuur, meng met de courgette. Doe de mengeling in de slablaadjes, rol op tot een wrap.

40' / gemakkelijk

Provençaalse kaaskoekjes

VOOR 12 STUKS:

80 g boter

150 g bloem

85 g speltbloem

1 tl zout

1/2 el tijmblaadjes

1/2 el rozemarijnblaadjes (gehakt)

1 el bakpoeder

85 g gemalen gruyère

140 ml melk

wat gesmolten boter

1 tl venkelzaad

Snij de boter in kleine blokjes, zet 1 u in de koelkast. Verwarm de oven voor tot 220°C. Meng bloem, zout, kruiden en bakpoeder in een kom. Meng er de boterblokjes met de vingers door tot een consistent geheel. Roer er de kaas door, daarna de melk, meng grondig. Leg het deeg op een met bloem bestrooid werkvlak, kneed tot een mooie bol, rol met de deegrol uit tot een lap (ca. 2 cm dik). Snij er koekjes uit met een metalen serveerring of koekjessteekvorm (ca. 6 cm diameter). Leg ze (voldoende ver van elkaar) op een met bakpapier beklede bakvorm, bestrijk met gesmolten boter, bestrooi met venkelzaad. Bak 12 min in de oven of tot ze goudbruin zijn, laat afkoelen. Deze koekjes kan je tot 2 dagen van tevoren maken. Bewaar ze in een goed afgesloten doos.

30' + 1 uur / gemakkelijk