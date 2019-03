Spruitkool

De term 'spruitjeslucht' beschrijft figuurlijk een sfeer van bekrompenheid en kleinburgerlijkheid. De arme kooltjes krijgen inderdaad een onmiskenbare zwavelgeur als je ze lang kookt. Dat hoeft helemaal niet: als je ze goed wast (vlak voor het koken) en insnijdt (dan garen ze sneller), kook je ze beetgaar in 5 tot 10 minuten. Ook als je ze in de oven bakt, is het probleem minder acuut.

