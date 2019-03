In de keuken is rodekool vaak een twistappel: sommigen zijn er weg van, anderen lusten ze niet. Maar meestal hebben we het dan over de klassieke gekookte kool, eventueel met een appeltje erbij. Tegenwoordig duiken steeds meer recepten op waarin de kool helemaal niet of maar eventjes wordt opgewarmd, en daardoor heeft de groente een nieuw publiek aangetrokken. Dat soort recepten bieden we je hier aan.

Zelf rodekool telen is niet zo moeilijk. Het kan in alle grondsoorten, als ze maar goed gedraineerd zijn. Rodekool houdt immers van water, maar niet van kletsnatte voeten. Iets zwaardere grond is wel beter voor de bewaarkool, die je in het late najaar oogst. Rodekool staat lang op het veld en moet veel blad maken. Dat betekent automatisch dat ze flink moet worden bemest en beter niet droog komt te staan.

Bewaarkool is de soort die je zo laat mogelijk oogst (vlak voor de eerste vorst). Leg de kolen (nooit tegen elkaar!) in een frisse, luchtige ruimte of hang ze op aan de steel. Normaal gesproken blijven ze dan twee maanden goed. Als je ze langer bewaart, worden de buitenbladeren misschien aangetast, maar die kan je eraf halen.

Rodekool staat zelfs mooi in een sierborder in je tuin. Je kan ze gerust klein oogsten, een kool moet niet rijp worden. Als je ze niét oogst, komen er het jaar nadien bloemen op.