Kostbare kristallen

Bergen zout liggen er op de zoutvlaktes van Les Salins du Midi vlak bij Aigues-Mortes, een middeleeuws stadje in de Camargue. In maart komt de zoutwinning hier op gang, het oogsten vindt meestal plaats in augustus-september. Zout uit de zee winnen kost tijd, véél tijd.

De bergen zout die hier zijn gestockeerd, bevatten gewoon grof zeezout - geen fleur de sel. De klimatologische omstandigheden moeten precies goed zitten, dan pas komen fijne zoutkristallen boven op het zoute water drijven. Als bloemen, vandaar ook de naam 'fleur de sel'.

Met de nodige omzichtigheid worden deze uit het water geschept. Manueel en uitsluitend in de ochtend, omdat het later op de dag veel te heet is op de zoutvlakte. Alleen dat al verklaart de prijs van het zout der zouten. Zeg dus nooit nog zomaar 'zout' tegen fleur de sel.