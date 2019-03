Wie in Antwerpen een leuke plek zoekt om te ontbijten of te lunchen kan een nieuw adresje noteren: HART, waar Karen Neven een pure, plantaardige keuken presenteert in een smaakvol interieur getekend door Dries Otten. Op het menu: pancakes en verse soep, maar ook groenten uit de oven en het gebak van de dag.

HART, Minderbroedersrui 34, 2000 Antwerpen, hart-antwerpen.be