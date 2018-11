Feestelijk fingerfood

Bestaan er wel gelegenheden waarbij hapjes niet passen? Recepties. Deuh. Klein feestje? Hapjes. Groot feest? Hapjes (veel). Tussendoortje? Hapjes (snel). Een dipje? Hapjes (met of zonder dipsaus). Eten maken met kinderen? Hapjes (vinden ze geweldig). Troostvoeder? Zoete of warme hapjes.

Weet je wat, behalve de kwaliteit van de ingrediënten, het verschil maakt tussen een lekker en een onweerstaanbaar hapje? De garnering. En dat op twee manieren. Hapjes zijn een subtiel smaakspel tussen de kok en de gast, liefst met een of meer ingebouwde verrassingen. Als je door deze Kookspecial bladert, zal het je opvallen hoeveel aandacht er besteed wordt aan de afwerking en wat je daarvoor zoals kunt gebruiken. Groene kruiden. Allerlei soorten noten. Kruimels fetakaas. Panko. Een sausje. Stukjes fruit. Tot ovengedroogde en verpoederde ham toe. Op dat laatste voorbeeld na allemaal ingrediënten die je in een handomdraai toevoegt, maar die een wereld van verschil kunnen maken.

De tweede manier waarop garnering werkt, is voor het oog. Of je ze allemaal samen op een dienblad schikt, of per gast op een bord, hapjes vertellen automatisch een verhaaltje. De garnering is het detail dat de aandacht blijft vasthouden, de reden waarom mensen hun mond opendoen. Eerst om te proeven, en dan om de kok een compliment te geven.