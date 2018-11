Boekje-vol-lekkers

Beeld je de volgende situatie in: met een glimlach denk je al aan het etentje dat je vrijdagavond zal hosten voor je vrienden; je hebt immers het perfecte gerecht in gedachten. Het recept ervan las je een aantal weken terug in ... Waar las je het ook alweer? Uren gaan verloren met het zoeken ernaar. Uiteindelijk levert de zoektocht je enkel frustratie op: de handleiding voor het fantastische gerecht waar je vrienden je nog decennia lang voor gingen prijzen is hopeloos vermist.

Wil je in het vervolg je goede humeur niet meer verliezen samen met de receptuur? Wat dacht je van het starten met een handgeschreven receptenboek waarin al je favoriete schotels en uit-te-proberen gerechten staan? Wat zeg je? Dat je ook prints en kopieën kan maken van recepten die je smaakpapillen in vervoering brengen? Klopt, maar dat is gewoonweg niet zo leuk.

Je weet vast wel een hippe winkel waar ze leuke schriftjes verkopen. Koop een exemplaar waar je gelukkig van wordt zodat je zin krijgt om het dikwijls te gebruiken (en lekker vaak te koken). Je leest de laatste tijd ook overal dat af en toe wat tekenen en kleuren ons stressniveau naar beneden haalt, dus waarom laat je je creativiteit niet de vrije loop in je eigen receptenboek?

Naast enkele tekeningen en leuke lettertypes kan je het zelfgemaakte receptenboek nog extra eigenheid meegeven door hier en daar wat aanpassingen te doen aan het recept - lust je geen erwtjes? Fijne stukjes broccoli zullen ook wel goed zijn - en persoonlijke opmerkingen in te voegen als toemaatje. Maak er maar een lekker gezellige boel van. Voor welke gelegenheid maakte je het gerecht of zou je het graag maken? Leerde je het maal kennen in een ander land toen je vakantielief het voor je maakte? Noteer het er maar bij: voor jezelf en wie weet ook nog later voor je kinderen. Want zoals met alles wat je doet, is het goed om te denken dat anderen je werk zullen te zien krijgen, zo doe je extra je best. En van je best doen krijg je voldoening.

Als je boekje goed en wel vorm heeft gekregen staat je nog maar een ding te doen: alle overbodige kookboeken van het rek in de keuken halen en je boek-vol-lekkers op de vrijgekomen plek in een mooie staander laten pronken. Marie Kondo zou fier zijn!

