50 recepten die smaken naar zon en vakantie

Brunch, dat is vakantie in eigen huis. Niets is fijner dan op een zonnige zondagvoormiddag onder een boom te zitten met vrienden of familie, en te genieten van een warm, koud, zoet, hartig, gebakken of knapperig vers gerecht. In het eerste deel van deze 'openluchtspecial' stellen we recepten voor die ofwel in een handomdraai klaar zijn, ofwel de avond voordien gemaakt kunnen worden.

Niets heerlijker dan een picknick: deken uitspreiden over het gras, potjes openen, drankjes uitschenken en je bent vertrokken. Nest serveert verrassende en verfijnde combinaties, kruidingen en afwerkingen die de buitenbeleving nog aangenamer maken, zonder de hoofdrol op te eisen. Het beste bewijs dat ze werken, is als 's avonds de potjes leeg zijn...

Onze barbecuerecepten, ten slotte, zijn niet bedoeld voor een grote groep gasten. Ze vragen wat meer aandacht dan een uurtje spiesen omdraaien boven de houtskool. Soms maakt het gebarbecuede ingrediënt zelfs maar een klein deel uit van een volledig gerecht. Er bestaan meer dan genoeg boeken over de basics van de barbecue, maar er zijn er veel minder die barbecueën zien als het toevoegen van een smaakdimensie die je op geen enkele andere manier kunt bereiken.

Drie keer buiten eten, en drie keer typisch Nest: nooit vergezocht of extreem bewerkelijk, maar altijd op zoek naar die unieke toets die je gasten doet opkijken. Of ze nu binnen aan tafel zitten of op een knusse picknickdeken in de zomerzon.