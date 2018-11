5 cocktails voor een zwoele zomeravond

Geen betere compagnon van cocktails dan kruiden en specerijen, ze voegen extra diepte en karakter toe. We verwerken ze dan ook met plezier in deze zomerdrankjes. Zo kaapt vers basilicum de hoofdrol weg in de Basil smash, een verfrissende cocktail met een zachtgroene kleur. Het bloemige aroma van rozenblaadjes en de warme toetsen van kaneel combineren dan weer wonderwel in onze zomerse frambozenvariatie op de Peruviaanse Pisco sour. Wie van frisse Aziatische smaken houdt, zal onze gembercocktail met citroengras appreciëren. De sprankelende Bellini, de Venetiaanse klassieker die traditioneel met perzik gemaakt wordt, staat deze keer in teken van felroze rabarber en aromatische zoete kardemom. De überpopulaire gin-tonic blijft de koning onder de cocktails, maar krijgt deze zomer een nieuw jasje aangemeten. We mixen er dé aperitiefdrank van 2017 door: rode vermout. Een heerlijke drank op basis van wijn, geïnfuseerd met planten en kruiden.

1. BASIL SMASH

Basilicum is het 'wake-upingrediënt' van deze verfrissende zomercocktail. Het vormt een gouden team met limoen en mixt ook zeer goed met aardbeien.

2. GEMBERCOCKTAIL MET CITROENGRAS

Gember geeft deze cocktail zijn frisse citrusaroma's en spicy nuances. Gember en citroen zijn legendarische minnaars, maar het ingrediënt gaat ook fantastisch samen met tropische smaken zoals passievrucht, kokos en mango. Gebruik met mate, want gember overheerst snel.

3. GIN-TONIC 2.0

Het warme aroma van vanille combineert uitstekend met de kruidige rode vermout. Vanille voelt zich goed bij zoete kruiden en specerijen zoals dragon, laurierblad, kardemom en kruidnagel.

4. PISCO SOUR MET FRAMBOOS, ROOS EN KANEEL

Rozenblaadjes hebben een bittertje nodig om in evenwicht te komen. Denk aan koffie, citruszeste of specerijen met een licht bitter kantje zoals kruidnagel en kaneel.

5. RABARBER BELLINI MET KARDEMOM

De frisse, intense smaak en peperachtige tonen van kardemom zorgen voor wat punch in deze cocktail.

